Ministro da Agricultura inicia agenda na China com reuniões bilaterais e encontros com empresários

Nesta semana, Carlos Fávaro participa de reuniões governamentais com autoridades chinesas, seminários e encontros com representantes do setor produtivo

247 — O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, iniciou sua viagem à China nesta segunda-feira (20) e deve chegar ao país asiático na quarta-feira (22). Durante a semana, Fávaro participará de reuniões bilaterais com autoridades chinesas, seminários e encontros com representantes do setor produtivo, incluindo a abertura do Cotton Industry Development Conference na quinta-feira (23).

O ministro também participará do “Seminário multisetorial: Perspectivas da Parceria Brasil-China no Agronegócio” na sexta-feira (24), bem como de um seminário do setor de proteína animal, com autoridades e empresários do setor do Brasil e da China, com a participação do Embaixador do Brasil na China, Marcos Galvão, e do vice-presidente da Câmara Chinesa de Comércio para Importação e Exportação de alimentos, produtos naturais e subprodutos animais (CFNA China), Yu Lu.

Na segunda-feira (27), a equipe do Ministério da Agricultura participará de um encontro multissetorial com a All China Federation of Supply and Marketing Cooperatives, e haverá o Fórum China-Brasil de Desenvolvimento Sustentável, promovido pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais.

A partir de terça-feira (28), Fávaro passará a integrar a comitiva presidencial que cumpre agenda oficial com as autoridades chinesas. Mais de 100 empresários dos setores de carnes, algodão, insumos, celulose, grãos, sementes, entre outros, também fazem parte da comitiva brasileira à China.

A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009 e uma das principais origens de investimentos em território brasileiro, e a corrente de comércio atingiu um recorde de US$ 150,5 bilhões em 2022.

As despesas da viagem serão custeadas pelos próprios empresários.

“É uma comitiva importante, com empresários brasileiros das mais diversas áreas, para melhorar as nossas relações comerciais, tanto para vender mais para a China como para comprar produtos que sejam importantes para o Brasil, e com isso gerar oportunidades de empregos, desenvolvimento econômico e mais: retomar as boas relações fraternais com o povo chinês. Vamos preparar para a chegada do presidente Lula, que vem uma outra comitiva com ele, se agrega a nossa, e vamos trazer grandes notícias para o povo brasileiro”, disse Fávaro.

