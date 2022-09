Ministro da Defesa classifica como fake news notifica de que “quem ganhar, leva”

Apoie o 247

247 - O Exército, supervisionado pelo Ministério da Defesa, afirmou não ser verdadeira a informação de que militares resolveram se afastar de uma possível tentativa de golpe nesta eleição presidencial. "Os dados apresentados na matéria são inverídicos e tendenciosos", afirmou.

Sem provas, Jair Bolsonaro (PL) acusou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de não ter segurança contra fraudes em urnas eletrônicas e defendeu a participação de militares na apuração do resultado da eleição. Partidos oposicionistas denunciaram possível tentativa de golpe.

Veja a íntegra da nota divulgada pelo Exército:

Sobre a matéria veiculada pelo jornalista Felipe Frazão, na data de hoje, e publicada no sítio eletrônico do jornal o Estado de São Paulo, intitulada - Alto-Comando do Exército diz que "quem ganhar leva" a Presidência e se afasta da auditoria de votos, o Comando do Exército manifesta total repúdio ao seu conteúdo.

Na reunião do Alto-Comando do Exército (ACE), ocorrida entre 1º e 5 de agosto, não foram tratados assuntos de natureza político-partidária, tampouco houve qualquer manifestação de oficial do ACE nesse sentido.

Os dados apresentados na matéria são inverídicos e tendenciosos.

É lamentável que um veículo de expressão nacional promova desinformação que só contribui para a instabilidade do País. Dessa forma, as medidas judiciais cabíveis estão sendo estudadas.

O Exército Brasileiro é uma instituição nacional, cônscio de suas missões constitucionais e democráticas, tendo na hierarquia e na disciplina seus pilares inabaláveis.

