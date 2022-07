Ministro da Defesa diz que Forças Armadas "jamais e em tempo algum" serão revisoras de eleições

Apesar dos questionamentos de Jair Bolsonaro e dos militares acerca do pleito, Paulo Sergio Nogueira de Oliveira afirmou que as Forças Armadas não buscam protagonismo eleitoral edit

Reuters - As Forças Armadas não serão "jamais e em tempo algum" revisoras de eleições, disse nesta quinta-feira o ministro da Defesa, Paulo Sergio Nogueira de Oliveira, durante audiência em comissão do Senado.

"Em absoluto, jamais e em tempo algum seremos revisores de eleições. E tudo que a gente tem feito é seguindo rigorosamente as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral", afirmou o ministro, argumentando que os militares foram convidados pelo TSE a participarem da Comissão de Transparência nas Eleições.

>>> Militares prosseguem estratégia de ataques à democracia e preparam programa paralelo de apuração eleitoral

O ministro, que é general do Exército, disse que as Forças Armadas não buscam protagonismo no processo eleitoral e que os protagonistas são o TSE e o povo brasileiro.

Apesar das falas do ministro, as Forças Armadas têm apoiado os questionamentos que o presidente Jair Bolsonaro (PL) faz, sem apresentar evidências, em relação à segurança das urnas eletrônicas.

>>> “Militares nunca questionaram a lisura das urnas antes do governo Bolsonaro”, destaca jurista

Bolsonaro tem insistido, por exemplo, que os militares façam uma totalização paralela dos votos na eleição de outubro, quando ele, que é ex-capitão do Exército, tentará a reeleição.

