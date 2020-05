Ministro da Defesa endossou nota de Heleno sobre 'consequências imprevisíveis' caso telefone de Bolsonaro seja apreendido

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, revelou a preocupação das Forças Armadas com a crise política e institucional do país e endossou manobra golpista do general Heleno edit

247 - O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, endossou a manifestação pública do general Augusto Heleno, ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, em que ameaça as instituições democráticas.

“O MD [Ministério da Defesa] teve conhecimento que o Gen. Heleno iria soltar a nota e concordou com a emissão, tendo em vista que o celular do PR [presidente da República] é um assunto de segurança institucional", disse Azevedo e Silva em mensagem à CNN Brasil. "A simples ilação da apreensão do celular do Presidente da República, na visão dele, é absurda. Afronta a segurança institucional. MD está extremamente preocupado com a tensão entre os poderes", acrescentou.

Em nota, Heleno afirmou que "o pedido de apreensão do celular do presidente da República é inconcebível e, até certo ponto, inacreditável", informa O Globo. O ministro fez um "alerta" para autoridades de outros Poderes de que "tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional".



