Ministro da Defesa nega ter retirado general de comissão eleitoral

General Paulo Sérgio informou ter pedido apenas que demandas do colegiado sejam centralizadas no ministro da Defesa

Por Igor Gadelha, no Metrópoles - O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, negou nesta segunda-feira (9/5) que tenha decidido retirar o general Heber Garcia Portella da Comissão de Transparência das Eleições (CTE) criada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nogueira explicou que, no ofício enviado em 28 de abril ao presidente do TSE, ministro Edson Fachin, pede somente que as demandas do colegiado direcionadas às Forças Armadas sejam encaminhadas diretamente ao titular da Defesa.

“Essa solicitação se deve ao fato de que o ministro é a autoridade que exerce a direção superior das Forças Armadas, conforme a Lei Complementar nº 97/1999. Cabe esclarecer que o general Heber continua exercendo as suas atribuições na CTE”, informou o ministério em nota.

