Ministro da Educação admite que vai interferir em questões do Enem

Milton Ribeiro diz que irá interferir nas questões do exame e mudanças no conteúdo das provas, com “mais perguntas mais técnicas e menos ideológicas”. Ministro usou como exemplo questão envolvendo um travesti para argumentar contra o conteúdo edit

247- O ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, declarou que irá fazer uma interferência no conteúdo das provas do Exame Nacional do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em entrevista concedida à CNN Brasil nesta quinta-feira (3), Ribeiro diz que busca uma prova com questões “mais técnicas e menos ideológicas”.

O pastor focou suas críticas nas questões que envolvem o movimento LGBTQI+ e citou como exemplo uma questão envolvendo a vestimenta de travestis.

"Por exemplo, há um ou dois anos atrás, não me lembro qual foi a data, havia perguntas relativas, por exemplo, a vestimenta de travestis, que, naturalmente, a grande maioria do povo e dos alunos desconheciam", afirmou. "São terminologias próprias, com todo respeito que tenho a orientação de cada um, no entanto não é um tema comum no conhecimento, não se aprende em escolas essas coisas".

Uma das questões de português do Enem 2018 requeria a interpretação de um texto sobre o "pajubá", conjunto de gírias e expressões usadas por gays e travestis. Para Ribeiro, o Enem não é o lugar para abordar esses temas.

"Eu acho que a prova do Enem não é o espaço público para discussão desses temas, que são relevantes", falou. "O Enem é para avaliar candidatos a ter um acesso ao ensino superior e, ali, eu vou procurar verificar qual o conhecimento que ele tem em determinados temas. Existem outros palcos ou outros lugares, outros espaços para discutirmos esse tipo de tema, fora da prova do Enem", completou.

