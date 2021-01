Ministro da Educação compara mortes por Covid com as de aborto

Milton Ribeiro fez três postagens no Twitter em que tenta minimizar a gravidade da pandemia, ao tentar comparar as mortes por Covid com as ocorridas por aborto edit

247 - Contra o que chama de “extremistras” - segundo ele, quem defende a legalização do aborto - o ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez três postagens no Twitter tentando comparar as longo da pandemia com as ocorridas por realização de aborto.

Com isso, o ministro corrobora com o discurso do governo Bolsonaro de minimizar a gravidade do coronavírus e ainda traz um aspecto ideológico para a discussão do aborto. Em um dos tuítes, ele atribui uma frase a um pastor dos Estados Unidos.

Confira:

https://t.co/HtI08radIi



Números da OMS caso alguém tenha dúvidas. — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) January 21, 2021

