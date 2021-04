Ministro da Educação defende homeschooling e defende que socialização da criança na igreja

O ministro Milton Ribeiro enfatizou na audiência que a educação domiciliar do governo seria "uma opção" para quem pretende seguir o modelo e "sem obrigatoriedade" de adoção edit

247 - O ministro da da Educação, Milton Ribeiro, em audiência da Câmara dos Deputados junto com a ministra da Mulher, Damares Alves, nesta segunda-feira, 5, defendeu educação domiciliar (homeschooling) e disse que a socialização da criança pode ser feita na igreja. O governo Jair Bolsonaro quer regulamentar a prática no Congresso até julho deste ano.

O ministro Milton Ribeiro enfatizou na audiência que o projeto do governo seria "uma opção" para quem pretende seguir o modelo e "sem obrigatoriedade" de adoção. Ele rebateu que haja problemas de socialização com estudantes inseridos no homeschooling.

Ele mencionou outros locais para a socialização da criança. "A própria família, clubes, bibliotecas e até mesmo a igreja, por que não?", perguntou.

