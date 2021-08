Ministro da Educação defende que universidade 'deveria ser para poucos'

247 - O ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, disse que a universidade deveria ser um espaço de acesso "para poucos" e que os institutos federais de ensino técnico devem ser os verdadeiros protagonistas no futuro. As declarações foram feitas ontem, em entrevista à TV Brasil. A informação é do portal UOL.

“Universidade, na verdade, ela deveria ser para poucos nesse sentido de ser útil à sociedade”, disse Ribeiro.

Para sustentar a sua visão sobre o futuro da educação no país, Ribeiro afirmou que hoje o Brasil tem uma série de engenheiros e advogados "dirigindo Uber" por falta de colocação no mercado de trabalho.

"Se fosse um técnico de informática, conseguiria emprego, porque tem uma demanda muito grande", disse o ministro durante o programa Sem Censura.

O ministro também se queixou sobre os posicionamentos políticos de reitores das universidades federais contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e contra a pasta.

