Ministro da Educação fala em "fortalecer ações psicossociais" em reunião de combate a violência nas escolas

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula (PT) realiza nesta terça-feira (18) uma reunião com diversas autoridades no Palácio do Planalto para discutir o combate a atentados a escolas.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou durante a agenda que os atos são reflexo da violência incutida na sociedade.

Santana defendeu a regulamentação das redes sociais para conter o discurso de ódio e falou em “fortalecer ações psicossociais” nas unidades de educação.

“Reflexo de uma situação que vivemos hoje na sociedade que tem estimulado uma cultura de violência, de ódio, de intolerância, que tem se agravado fortemente pelas questões das plataformas digitais. É preciso discutir a regulamentação das plataformas digitais. Precisamos fortalecer as ações psicossociais nas escolas brasileiras”, declarou o ministro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.