Ministro da Educação faz pronunciamento em rede nacional nesta terça-feira

Thayná Schuquel, Metrópoles - O ministro da Educação, Milton Ribeiro, fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, nesta terça-feira (20/7), às 20h30. A expectativa é de que ele fale sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado em novembro deste ano, e também aborde a polêmica do retorno das aulas presenciais em meio à pandemia de Covid-19.

A duração máxima prevista é de 4 minutos e 40 segundos e a produção estará a cargo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Metrópoles procurou o Ministério da Educação (MEC) pedindo mais esclarecimentos sobre a manifestação, mas não obteve retorno.

O pronunciamento ocorre um dia após o encerramento do pagamento da taxa de inscrição do Enem 2021. Neste ano, diferentemente da edição anterior do exame, as versões impressa e digital serão aplicadas nas mesmas datas: 21 e 28 de novembro.

