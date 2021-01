Ministro da Educação usa avião da FAB para voar 160 quilômetros sozinho e ir para casa

247 - O ministro da Educação, Milton Ribeiro , usou um avião da FAB para voar sozinho entre as cidades paulistas de São José dos Campos e Santos no dia 19 de dezembro. A distância entre elas é de 160 quilômetros. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Segundo a agenda oficial do ministro, informou o jornalista, naquele dia ele participou de dois eventos de manhã em São José dos Campos e não tinha compromissos em Santos, é a cidade onde mora.

Entre decolagem e pouso, de acordo com os dados disponibilizados pela FAB, foram necessários apenas 30 minutos.

