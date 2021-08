Ministro da Justiça presta depoimento sobre participação em live de Bolsonaro contra urnas eletrônicas

247 - O ministro da Justiça, Anderson Torres, prestou depoimento nesta quinta-feira, 26, sobre sua participação na transmissão em que Jair Bolsonaro atacou o sistema eleitoral brasileiro e descredibilizou a segurança das urnas eletrônicas no dia 29 de julho.

Durante a transmissão, Torres apresentou relatórios produzidos por peritos da Polícia Federal para “corroborar as ideias do presidente”. Duas semanas antes, ele levou dois peritos a uma reunião no Palácio do Planalto, participando ativamente da campanha contra o sistema eleitoral do atual governo.

A investigação sobre o caso também apura a participação do ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência, o diretor da Abin, Alexandre Ramagem, e o militar da reserva Eduardo Gomes da Silva.

No dia 12 deste mês, em depoimento ao corregedor-geral eleitoral, ministro Luis Felipe Salomão, Torres admitiu, assim como o coronel da reserva Eduardo Gomes, que também foi ouvido pelo corregedor, que não há provas de fraudes nas eleições.

