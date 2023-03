Ministro do STJ diz que pautará julgamento do caso Marielle

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), disse nesta quarta-feira (8), que pautará, em abril, um julgamento que decidirá se familiares de Marielle Franco devem ter acesso às investigações sobre o assassinato da vereadora. O ministro deu a declaração durante uma reunião com familiares de Marielle, informa o jornalista Guilherme Amado no Metrópoles.

Schietti recebeu seis pessoas no tribunal: Marizete Franco, mãe de Marielle; Fernanda Chaves, a única sobrevivente do atentado que matou Marielle e o motorista Anderson Gomes; uma representante do Instituto Marielle Franco; e três advogadas do caso.

O ministro é relator de um recurso que questiona uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.