Ministro do TCU diz que juiz não discute com acusado, após chilique de Dallagnol (vídeo)

247 - O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), minimizou o vídeo do ex-procurador Deltan Dallagnol no qual ele reclama de perseguição da corte ao receber cobrança de R$ 2,8 milhões despesas da Lava Jato com diárias e passagens.

Em vídeo no Twitter, Dallagnol atacou o ministro Bruno Dantas, afirmando que ele é "apadrinhado" de Renan Calheiros e estava no jantar de lançamento da candidatura do "ex-presidiário", o ex-presidente Lula.

Também pelo Twitter, o ministro Bruno Dantas publicou um vídeo no qual ele dá entrevista ao site Migalhas e diz: "magistrado não discute com acusado". "O TCU é um órgão colegiado, não existem decisões monocráticas. Então jamais existirá uma medida persecutória, de iniciativa de uma única pessoa", completou Dantas na ocasião.

Confira:

Falei há alguns meses que magistrado não discute com acusado. Continuo pensando a mesma coisa. pic.twitter.com/k9J8pbNfMS May 25, 2022





