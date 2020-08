Ministro do TCU é denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro e tem bens bloqueados pela Lava Jato

Ministro do TCU Vital do Rêgo é investigado pelo recebimento de R$ 4 milhões que teriam sido pagos pela OAS quando ele presidia a CPI da Petrobras no Senado, em 2014. Ele foi denunciado pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção e teve R$ 4 milhões em bens bloqueados pela Justiça edit

247 - O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo teve R$ 4 milhões em bens bloqueados nesta terça-feira (25). Segundo reportagem do G1, ele foi denunciado pela força-tarefa da Lava Jato pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção.

O ministro do TCU é investigado pelo recebimento de R$ 4 milhões em propinas que teriam sido pagas pela OAS quando ele presidia a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras no Senado, em 2014. Objetivo seria blindar as construtoras em relação às investigações.

A 73ª fase da Lava Jato, batizada de “Ombro a Ombro”, deflagrada nesta terça-feira, cumpre 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa e Cabedelo, na Paraíba, e em Brasília.

