Ministro do TSE manda PL remover propaganda que associa Lula a presidentes da Nicarágua e Venezuela

247 - O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Paulo de Tarso Sanseverino determinou que o PL , partido de Jair Bolsonaro, remova as peças publicitárias que associam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aos presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Nicarágua, Daniel Ortega. Apesar de chamar as propagandas da campanha, de "ilícitas”, Sanseverino negou direito de resposta ao petista.

“Quanto à mensagem contida na propaganda impugnada de que nos tempos do PT o Brasil ‘foi assaltado’, era ‘governado por ladrões’ e ‘o PT de Lula e Dilma já roubou demais’, e também relativamente à associação do candidato Lula a Daniel Ortega, da Nicarágua, há plausibilidade da tese de que a propaganda é ilícita”, disse o ministro do TSE, de acordo com o site O Antagonista.

Ainda segundo ele, “foram ultrapassados os limites da liberdade de expressão, porquanto se trata de publicidade que não observa normas constitucionais e legais”.

