Ministro dos Transportes defende Ferrogrão e diz que ouvirá Marina

247 - O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse nesta quarta-feira (18) que trabalhará para destravar o projeto da ferrovia Ferrogrão, que tem como objetivo diminuir os custos do escoamento de grãos, ligando Sinop (MT) a Miritituba (PA).

O projeto da ferrovia foi parado por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e nunca foi levado adiante pelo antigo governo. Durante a campanha, o vice-presidente Geraldo Alckmin prometeu que uma vitória de Lula significaria a expansão da malha ferroviária mato-grossense, com a construção da Ferrogrão.

Em coletiva sobre o anúncio do plano para os 100 primeiros dias de trabalho da pasta, o ministro Renan Filho defendeu o projeto, que, segundo ele, pode ser melhor ambientalmente que manter rodovias como principal meio de escoamento da safra na região.

Renan Filho destacou que a obra é viável, inclusive com 100% de investimentos privados.

Ele afirmou que ouvirá a opinião da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre o projeto, seguindo a recomendação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ministro também disse não gostar do nome “Ferrogrão”: “Fica parecendo que é algo que vai contra o meio ambiente”.

Marco legal das ferrovias

Renan Filho também disse que quer focar na atração de recursos privados para o setor ferroviário e que a pasta pretende "revisitar" o marco legal das ferrovias, instituído em 2021.

"O marco é bom, mas precisamos revisitar alguns pontos, até porque houve vetos", disse. Segundo o ministro, a nova legislação "trouxe avanços para o país", mas tem itens a serem discutidos.

"Queremos fortalecer investimentos privados somando esforços com recursos públicos. Vamos fazer articulação com BNDES e com PPI. Vamos acelerar as concessões", ressaltou.

Rodovias

Outra frente do plano prevê a retomada e a intensificação de obras rodoviárias. O documento propõe a entrega de 861 quilômetros de rodovias, que serão construídas, revitalizadas ou sinalizadas. São citadas 12 BRs: BR 116/RS, BR470/SC, BR163/PR, BR447/ES, BR381/MG, BR080/GO, BR116/BA, BR101/AL, BR101/SE, BR 116/CE, BR432/RR e BR364/AC.

O plano também projeta a retomada de 670 quilômetros de estradas federais, entre revitalização, construção rodoviária e construção de pontes.

