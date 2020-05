Ministro Marco Aurélio, do STF, diz que falta 'urbanidade mínima' a Weintraub

O Ministro Marco Aurélio Mello comenta com ironia os palavrões usados pelo ministro da Educação Abraham Weintraub, que, durante a reunião ministerial do dia 22 de abril, xingou os membros da suprema corte e pediu a prisão de todos eles edit

247 - "Ele é ministro de que mesmo, hein? Da Educação? Então, está faltando urbanidade mínima. Para ocupar tal posto, deve-se ter ao menos o nível médio de urbanidade. Não parece ser o caso", disse o MInistro do STF Marco Aurélio Mello.

Para o MInistro, o comportamento de de Jair Bolsonaro e seus auxiliares demonstra uma "espécie de lamentável competição de maus modos".

Marco Aurélio Mello considera inimaginável uma reunião realizada nestes termos, considerando que se trata do poder maior do país. "Parecem competir para ver quem lança o que mais nos estarrece".

Marco Aurélio diz, porém, que Bolsonaro não o surpreende e, mais uma vez com ironia, conclui:

O Ministro refere-se a Jair Bolsonaro também ironicamente: "Em 2017, eu já dizia que temia pelo Brasil com a eleição desse moço. Não chegamos ao fim do mandato e ele já está pensando em 2027. Será que ainda tem os 57 milhões de votos que o elegeram?". O relato é da coluna de Lauro Jardim, no Globo.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.