Ministro Rogério Marinho alfineta Guedes: 'quem sabe as pessoas possam viver 100, 120 anos'

Ao lado do ministro da Economia, Marinho afirmou durante o leilão da Cedae: Quem sabe possam viver 100, 110, 120 anos. Tomara que isso aconteça em breve no nosso país”. edit

247 - O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, voltou a alfinetar o ministro da Economia, Paulo Guedes. Marinho aproveitou o leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) para cutucar Guedes em relação à fala sobre os brasileiros que “querem viver até 100 anos”.

Na última terça-feira, 27, Guedes afirmou que “todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130” e “não há capacidade de investimento para que o Estado consiga acompanhar”.

Ao lado do ministro da Economia, Marinho afirmou durante o leilão, ocorrido no prédio da B3 (da Bolsa de Valores de São Paulo), que “as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes, as pessoas mais desassistidas, que vão poder ter melhor qualidade de vida. Vão viver mais e melhor. Quem sabe possam viver 100, 110, 120 anos. Tomara que isso aconteça em breve no nosso país”.

No ano passado, os dois ministros entraram em conflito. Guedes chamou o ministro do Desenvolvimento de “fura teto” diversas vezes.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.