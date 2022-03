Ministros da Defesa do governo Bolsonaro usaram voos da FAB para levar parentes e Jair Renan

Viagens ocorreram sob as tutelas do generais da reserva e ex-ministros Fernando Azevedo e Silva e Walter Braga Netto edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os generais da reserva Fernando Azevedo e Silva e Walter Braga Netto, que ocuparam o comando do Ministério da Defesa no governo Jair Bolsonaro, transportaram parentes e até Jair Renan, filho do atual ocupante do Palácio do Planalto, em voos oficiais da Força Força Aérea Brasileira (FAB).

De acordo com a Folha de S. Paulo, a esposa do ex-ministro Fernando Azevedo esteve ao lado do militar em 12 voos feitos pela da pasta. Um filho do general teria viajado ao lado dos pais em ao menos uma ocasião. As viagens aconteceram entre 11 de agosto de 2020 e 19 de março do ano passado.

O general Braga Netto, que tem o nome cotado para o ser o vice em uma chapa encabeçada por Bolsonaro nas eleições de outubro, levou a esposa “em quatro voos quando era ministro da Casa Civil, além de uma filha e Jair Renan em outros dois trajetos cada”. Após assumir a pasta da Defesa, a mulher do militar esteve ao seu lado em 14 voos, feitos entre maio e setembro de 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o Ministério da Defesa, os passageiros ocuparam vagas remanescentes, como permitido pelas regras de uso de aeronaves da FAB.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE