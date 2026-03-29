Ministros de Lula intensificam agendas antes de deixar cargos

247 - Na reta final do prazo legal para deixar cargos e disputar as eleições de outubro, ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificaram agendas em seus redutos eleitorais. A movimentação inclui inaugurações, anúncios de obras e maior contato direto com a população, em uma estratégia que combina prestação de contas e projeção política.

As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles. Segundo a reportagem, cerca de 18 ministros devem deixar seus postos até o dia 4 de abril, data-limite estabelecida pela legislação eleitoral para desincompatibilização — exigência para quem pretende concorrer a cargos públicos.

Nos últimos dias, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, intensificou compromissos na Bahia, estado que governou por dois mandatos e onde pretende disputar uma vaga no Senado. Desde quinta-feira (26/3), ele cumpriu agendas em cidades como Itabuna e Salvador, com foco em ações do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A programação deve seguir até o dia 2 de abril, quando participa de seu último evento à frente da pasta ao lado de Lula, na capital baiana.

Outro integrante do primeiro escalão em ritmo acelerado é o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Pré-candidato a deputado federal por São Paulo, ele realiza um giro por pelo menos seis municípios paulistas até segunda-feira (30/3). De acordo com a pasta, as agendas são voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e à participação em eventos do setor.

No campo esportivo, o ministro André Fufuca iniciou uma série de inaugurações de infraestrutura no Norte e Nordeste. No Maranhão, seu principal reduto eleitoral, a programação passou por cidades como Chapadinha e Timon.

Já o ministro das Cidades, Jader Filho, também intensificou compromissos no Pará, onde pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Em Santarém, participou de um evento de entrega simultânea de 2,2 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. Na ocasião, recebeu elogios do presidente Lula, que pediu a ampliação das entregas habitacionais até o fim do mandato. Nos dias seguintes, Jader visitou municípios como Bragança, Augusto Corrêa, São João de Pirabas, Altamira e Tomé-Açu.

Outros ministros também reforçaram agendas em seus estados de origem, como Gleisi Hoffmann, no Paraná; Renan Filho, em Alagoas; e Waldez Góes, no Amapá.

Prazo eleitoral e mudanças no governo

A legislação brasileira determina que ocupantes de cargos públicos deixem suas funções até seis meses antes do pleito caso queiram concorrer a posições diferentes. Com o primeiro turno marcado para 4 de outubro, o prazo final para desincompatibilização é 4 de abril.

A expectativa é que os ministros que deixarem o governo sejam substituídos por nomes já vinculados às respectivas pastas, garantindo continuidade administrativa e execução de programas até o fim do mandato.

Reunião marca transição

A próxima semana será marcada pela saída de uma parcela significativa da Esplanada dos Ministérios. Para organizar a transição, Lula convocou uma reunião ministerial na manhã de terça-feira (31/3), no Palácio do Planalto.

O encontro reunirá ministros que deixam seus cargos e os futuros substitutos, com o objetivo de formalizar a “passagem de bastão”, apresentar um balanço das ações realizadas e alinhar as prioridades do governo para a reta final do mandato presidencial.