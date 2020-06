Ministros do STF criticam nota conjunta da Planalto

247 - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) receberam com cautela a nota conjunta de Jair Bolsonaro, do seu vice, Hamilton Mourão, e do ministro da Defesa, Fernando Azevedo.

A informação é do jornal O Globo que ouviu ministros da Corte em reservado. A nota conjunta diz que “as FFAA do Brasil não cumprem ordens absurdas", indicando que os militares se veem acima dos poderes constitucionais.

De acordo com a reportagem, um ministro do Supremo criticou a manifestação, mas não considera que a nota aumenta a crise entre o Judiciário e o Executivo, porque as decisões do tribunal vêm sendo cumpridas. Outro ministro avaliou que a nota é uma resposta à decisão do ministro Luiz Fux segundo a qual as Forças Armadas não são um poder moderador para resolver confrontos entre o Executivo, Legislativo e Judiciário.

