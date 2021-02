Ministros do STF dão como certa anulação dos processos do tríplex e de Atibaia: Lula vencerá Moro

247 - Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) devem formar maioria para anular as condenações do ex-juiz Sergio Moro contra o ex-presidente Lula, abrindo espaço para a restauração completa de seus direitos políticos.

Conforme reportado na coluna Radar, da Veja, um ministro afirmou: "Toda a obra de Moro acabará. Será uma vergonha nacional".

O caso do tríplex no Guarujá deve ser anulado pela Corte, permitindo à defesa de Lula pedido de revisão também sobre o caso do sítio em Atibaia.

O argumento é de que a suspeição do ex-juiz, comprovada pela divulgação das mensagens da Vaza Jato, se aplica a todas as decisões impostas sobre o ex-presidente que Moro sequer orientou, como no caso de Atibaia.

