Ministros do STF demonstram preocupação com eventual indicação de André Mendonça à Corte

A senadores, membros da Suprema Corte relatam que, principalmente após o julgamento sobre realização de cultos presenciais, o atual AGU se mostrou alguém com "pouco conhecimento" e um "ideológico varrido"

247 - O ex-ministro da Justiça e atual advogado-geral da União, André Mendonça, tem sido alvo de críticas e motivo de preocupação por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com reportagem de Chico Alves, do UOL, membros da Suprema Corte relatam a senadores que uma eventual indicação de Mendonça para substituir o ministro Marco Aurélio Mello, que se aposenta em julho deste ano, provocaria uma forte queda na qualidade do STF.

Mendonça tinha bom respaldo entre ministros do Supremo, mas após sua sustenção no julgamento em que a Corte tratou da proibição de realização de missas e cultos presenciais durante a pandemia, seu prestígio desabou. A argumentação do AGU foi pautada em um fundamentalismo religioso cego e deixou os magistrados surpresos.

Sob reserva, um senador que conversou com um ministro do STF relatou que o Supremo passou a ver Mendonça como alguém com "pouco conhecimento" e um "ideológico varrido".

