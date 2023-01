Ministros do STF pressionam Moraes por conclusão de inquérito que tem Bolsonaro como alvo

Apoie o 247

247 - Integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) cobraram que o ministro Alexandre de Moraes estabeleça um prazo para finalizar o inquérito que apura a atuação e o financiamento das milícias digitais, protocolado em em julho de 2021, e que tem Jair Bolsonaro (PL) como um dos alvos principais. “Esses ministros pedem um desfecho, seja ele qual for, nos próximos dois ou três meses”, diz a coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

Ainda segundo a reportagem, “Moraes não tem sinalizado intenção de acelerar o fim do inquérito que, de todos os que miram o ex-presidente no STF, é o que mais preocupa Bolsonaro. A superquebra de sigilo determinada em dezembro pelo magistrado é mais um indicativo disso. Neste mês de janeiro, Moraes definirá quais trechos do inquérito serão remetidos à primeira instância e quais continuarão no Supremo”.

