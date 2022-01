Ministros do STJ rebelam-se com decisão de presidente do Tribunal que favoreceu ex-mulher de Wassef

Decisão do presidente do STJ, Humberto Martins, causa polêmica entre outros membros do Tribunal edit

247 - O presidente do STJ, Humberto Martins, decidiu durante o plantão de fim de ano conceder habeas corpus a Maria Cristina Bonner, ex-mulher do advogado do clã Bolsonaro, Frederick Wassef.

Ministros que discordam da decisão do presidente Humberto Martins opinam que ele usou um fundamento absurdo, além de o caso não ter a urgência que justificasse ser julgado no recesso.

A empresária Cristina Bonner, detentora de diversos contratos de venda de tecnologia para o governo federal, teve ações de investigação por corrupção trancadas por decisão monocrática do ministro Humberto Martins. Bonner foi casada com Frederik Wassef, advogado e amigo pessoal de Bolsonaro. Fabrício Queiroz, ex-chefe de gabinete parlamentar de Bolsonaro e do filho dele, Flávio, é investigado por comandar as rachadinhas nos gabinetes do clã. Wassef chegou a ser sócio de Cristina Bonner nas empresas de tecnologia dela, agora beneficiadas pela decisão de Martins que revolta os demais ministros do STJ.

O jornalista Lauro Jardim informa no Globo que este é um dos assuntos que durante a semana movimentaram as conversas dos ministros do STJ.

