Ministros do TCU devem pedir devolução imediata da propina recebida por Bolsonaro

247 – Jair Bolsonaro, que está há quase três meses 'exilado' nos Estados Unidos, pode ser obrigado pelos ministros do Tribunal de Contas da União a devolver imediatamente a propina que recebeu da ditadura saudita, na forma de joias. "Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) avaliam pedir que o estojo de joias dado pela Arábia Saudita que ficou com Jair Bolsonaro após o fim do mandato seja devolvido. A medida seria embasada pelo entendimento de que bens presenteados por governos não são itens pessoais", aponta reportagem do Globo.

Nesta quarta, o próprio Bolsonaro confirmou à CNN que incorporou ao seu acervo privado o conjunto com caneta, um anel, um relógio, um par de abotoaduras e uma espécie de rosário. Os itens foram trazidos para o Brasil em outubro de 2021 pelo ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque.

