Ministros militares estão eufóricos com perdão concedido por Bolsonaro a Daniel Silveira

Ordem no governo é não recuar na guerra contra o Supremo Tribunal Federal edit

Apoie o 247

ICL

247 – Jair Bolsonaro tem retaguarda militar na sua guerra contra o Supremo Tribunal Federal, segundo informa a coluna Painel , da Folha de S. Paulo. "O clima entre ministros de Bolsonaro foi de euforia com o anúncio do perdão ao parlamentar. Mesmo os militares, normalmente mais discretos, vibraram com a notícia. A avaliação geral é de que não pode haver recuo", escreve Fábio Zanini.

"O presidente Jair Bolsonaro (PL) avisou a membros de seu governo que não vai recuar em sua estratégia de confronto com o Supremo, após o perdão concedido ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). Ele já tem reação pronta para o argumento de que o uso do decreto para beneficiar um único indivíduo foi feito de forma indevida e inédita. Para Bolsonaro, quem começou a flexibilizar as regras constitucionais foi o próprio STF, ao abrir de ofício o inquérito das fake news", diz ainda o colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE