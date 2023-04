Ministros recomendam retirada dos Correios e da Telebrás do programa de privatizações

Os Correios e a Telebrás foram incluídos no PPI em 2019, no início do governo Jair Bolsonaro edit

247 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, assinaram um parecer que recomenda a exclusão dos Correios e da Telebrás do Programa Nacional de Desestatização. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (5).

Para que as estatais sejam removidas do pacote de privatizações do governo, falta ainda a edição de um decreto a ser assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“A iniciativa é uma das ações propostas pelo governo federal para os 100 primeiros dias de governo. Nosso objetivo é reforçar o papel destas empresas na oferta de cidadania e ampliar ainda mais os investimentos”, destacou o Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, presidido por Costa.

Em suas redes sociais Juscelino afirmou que “manter Correios e Telebras 100% públicas é uma das mais importantes ações nesses 100 primeiros dias do governo do presidente Lula”.a E emendou: “Vamos fortalecer as empresas e o papel delas no combte às desigualdades e no desenvolvimento econômico e social do nosso País”.

No segundo dia de sua administração, o presidente Lula emitiu um despacho determinando que a Casa Civil e outros ministérios tomassem medidas para cancelar a inclusão de oito empresas estatais no PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) ou no PND (Programa Nacional de Desestatização), incluindo os Correios.

Os Correios e a Telebrás foram incluídos no PPI em 2019, no início do governo Jair Bolsonaro (PL).

