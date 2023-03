Minuta do golpe pode se tornar principal prova em ação para tornar Bolsonaro inelegível

Ministros do TSE avaliam que o documento materializa a intenção que Bolsonaro manifestou em uma reunião com embaixadores para questionar e não respeitar o resultado das eleições edit

247 - A "minuta do golpe" encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres pode se tornar uma “peça-chave” na ação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que poderá tornar Jair Bolsonaro (PL) inelegível. Segundo a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, ao menos três ministros do TSE avaliam que “a minuta tem grande potencial de ser usada na ação como a prova que materializa a intenção que o ex-presidente propagou na reunião com embaixadores de questionar as urnas e não respeitar o resultado das eleições”.

A reunião convocada por Bolsonaro com embaixadores estrangeiros aconteceu em julho do ano passado, poucos meses antes das eleições. Na ocasião, o então mandatário atacou a higidez do sistema eleitoral brasileiro e disse estar empenhado em encontrar uma “saída” para o pleito presidencial.

A chamada minuta do golpe foi encontrada pela Polícia Federal na residência de Anderson Torres durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal na esteira do atos terroristas de 8 de janeiro, quando militantes bolsonarismo e de extrema direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

A minuta era um esboço de decreto presidencial que visava estabelecer uma intervenção do Executivo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o objetivo de anular o resultado eleitoral e impedir a posse do presidente Lula (PT). O documento foi inserido no processo por determinação do corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves.

