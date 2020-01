Miriam Leitão: erros no Enem são falhas de gestão de Weintraub e Bolsonaro

"A falha quebra a confiança no Enem, que é a base de todo o sistema de entrada no ensino superior", escreveu a colunista Miriam Leitão. Ela também falou que Jair Bolsonaro provocou um esvaziamento no Inep edit

247 - A jornalista Miriam Leitão apontou, em sua coluna no Globo, a culpa pelos erros do Enem que afetaram milhares de estudantes pelo Brasil: a má gestão de Jair Bolsonaro e do ministro da Educação, Abraham Weintraub.

"A falha quebra a confiança no Enem, que é a base de todo o sistema de entrada no ensino superior. Foi isso o que aconteceu na gestão de Abraham Weintraub", escreveu a jornalista.

"O ministro desperdiça seu tempo duelando com inimigos imaginários e ideológicos na rede social ao invés de focar na gestão. O Ministério da Educação não gastou o dinheiro disponível para o setor, a Câmara mostrou que o desempenho foi muito fraco", completou.

Em relação ao Inep, Miriam Leitão afirmou que Bolsonaro provocou um esvaziamento do órgão. "O Inep enfrentou diversos problemas no governo Bolsonaro. Houve trocas de presidentes e esvaziamento do órgão. Funcionários sofreram perseguições por supostamente terem ideias diferentes daquelas defendidas pelo governo".