Mobilização pela democracia é a grande marca da campanha de Lula, diz Guido Mantega

247 - Em entrevista na Folha de S.Paulo, o ex-ministro da Economia Guido Mantega, afirma que a capacidade de mobilizar um pacto pela democracia é a grande marca da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste segundo turno das eleições presidenciais.

Mantega disse que ficou feliz com o apoio espontâneo a Lula de economistas de outras correntes do pensamento, como Arminio Fraga, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. Para Mantega, o que mais interessa neste momento.

Mantega, que hoje atua como um conselheiro econômico pessoal de Lula, diz que no embate eleitoral em curso "fica claro que há um contraste entre as duas candidaturas. Uma tem tendência autoritária, a outra segue as regras e respeita a Constituição". Ele comemora que "muita gente que já foi oposição ao PT está apoiando a campanha e destaca a importância de estar se criando no país "um pacto pela democracia".

Sobre os economistas Armínio Fraga, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida, que manifestaram apoio a Lula em nota conjunta, o ex-ministro diz que "são economistas muito respeitados". Mantega ressalva que "têm ideias diferentes das nossas, mas querem de fato que a democracia prevaleça".

O economista critica severamente Paulo Guedes, ministro da Economia de Bolsonaro. "Paulo Guedes não é muito, digamos, esclarecido sobre economia. Faz uma política econômica velha. É um neoliberal dos anos de 1980".

Mantega defende que o diálogo com os economistas de outras correntes que apoiam Lula deve continuar após as eleições e que o eventual novo governo Lula pode ter economistas não petistas.

