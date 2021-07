Molon: 'quem realiza eleição não é o Exército, não é a Marinha, não é a Aeronáutica, é o TSE'

"Se o Congresso decidir que não haverá voto impresso, não haverá voto impresso, e não será o ministro da Defesa que dirá o que o Congresso tem de fazer" disse o líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon, sobre as ameaças golpistas do ministro da Defesa, Walter Braga Netto edit

247 - O líder da oposição na Câmara, deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ), disse ser "gravíssima" a ameaça do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, de que as eleições de 2022 só ocorrerão se a proposta do voto impresso e auditável for aprovada pelo Congresso.

"Quem realiza eleição não é o Exército, não é a Marinha, não é a Aeronáutica, é o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), e elas acontecerão. Infelizmente, tem gente que ainda está com a cabeça de 1964, que acha que o país toleraria um golpe, que há margem da opinião pública para esse tipo de conduta", disse Molon em entrevista ao UOL.

O parlamentar disse, ainda, que se for verdade o que diz a reportagem do Jornal O Estado de S. Paulo sobre a ameaça, o militar teria adotado uma conduta à margem da Constituição, uma vez que as Forças Armadas possuem a obrigação constitucional de defender a ordem e proteger os direitos dos cidadãos, e não determinar o que o Congresso deve fazer.

"Nós não aceitaremos, o país não aceitará isso. Haverá voto impresso se assim o Congresso decidir. Se o Congresso decidir que não haverá voto impresso, não haverá voto impresso, e não será o ministro da Defesa que dirá o que o Congresso tem de fazer", afirmou Molon.

