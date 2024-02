'Momento histórico', diz Vagner Freitas após investimento bilionário da Volkswagen no Brasil

Presidente do Conselho Nacional do Sesi elogiou a política industrial do governo do presidente Lula edit

247 - O presidente do Conselho Nacional do Sesi, Vagner Freitas, elogiou a política industrial do governo do presidente Lula, que, nesta sexta-feira (2), anunciou investimentos de R$ 41 bilhões do setor automotivo no Brasil, incluindo R$ 16 bilhões da montadora alemã Volkswagen.

"É um momento histórico. Os investimentos de uma montadora do porte da Volkswagen significam que o Brasil voltou a ter importância no mundo porque o governo do presidente Lula tem trazido essa importância. Isso faz uma montadora como a Volkswagen investir no Brasil", disse Freitas, que foi presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) de 2012 a 2019. >>> SAIBA MAIS: Lula: setor automotivo vai investir R$ 41 bilhões no Brasil

Ao seu lado, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, destacou a importância de uma política industrial eficaz para os trabalhadores. "É importante porque gera empregos, o maior patrimônio para um trabalhador. A Volkswagen dá um recado, não só para a região do ABC, mas para o Brasil. Oxalá poderemos ter outras empresas aqui também seguindo o mesmo exemplo. O Brasil só vai ser forte se tiver uma indústria forte", disse.

Nesta sexta-feira, 2 de fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um anúncio histórico durante a visita à fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. A montadora alemã investirá R$ 16 bilhões nos próximos anos, consolidando seu compromisso com o mercado brasileiro e a indústria automotiva nacional.



Tive a honra de estar ao lado do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, durante o anúncio.



O investimento promete fortalecer a posição da Volkswagen no mercado, gerar empregos e impulsionar o crescimento econômico do Brasil

