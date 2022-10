Mônica Bergamo questiona como agiria a PM se um bandido de comunidade do RJ a atacasse com tiros de fuzil e granadas

O ex-deputado bolsonarista Roberto Jefferson atacou neste domingo com tiros de fuzil em carros da PF e jogou 3 granadas, ferindo dois agentes edit

Apoie o 247

ICL

247 - "O que aconteceria com um BANDIDO de uma comunidade do Rio de Janeiro que atirasse granada na PM?", pergunta a jornalista Mônica Bergamo, pondo em xeque os critérios das forças policiais, que usam dois pesos e duas medidas na repressão a bandidos.

O que aconteceria com um BANDIDO de uma comunidade do Rio de Janeiro que atirasse granada na PM? — Mônica Bergamo (@monicabergamo) October 23, 2022

O ex-deputado bolsonarista Roberto Jefferson atacou neste domingo com tiros de fuzil em carros da PF e jogou 3 granadas, ferindo dois agentes. A equipe de policiais federais tinha ido prendê-lo por ordem do Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O aliado de Jair Bolsonaro descumpriu várias medidas cautelares de prisão domiciliar.

No início da noite, o aliado de Bolsonaro se entregou à Polícia Federal e está preso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.