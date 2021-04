Monique admite mentira e diz que não foi ela que encontrou Henry morto

Monique tinha dito à polícia que dormiu assistindo TV junto com o vereador no quarto de hóspedes e de madrugada acordou e encontrou Henry caído no chão. Nos últimos dias, ela relatou que foi obrigada pelo companheiro a inventar uma versão edit

247 - Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, relatou nos últimos dias que não foi ela quem encontrou o menino caído no chão do quarto de casal do apartamento na madrugada de 8 de março, quando ele morreu. A informação é da jornalista Juliana Del Piva, em sua coluna no portal UOL.

Em seu primeiro depoimento, Monique tinha dito à polícia que dormiu assistindo TV junto com o vereador no quarto de hóspedes e de madrugada acordou e encontrou Henry caído no chão. Nos últimos dias, ela relatou que foi obrigada pelo companheiro a inventar uma versão que "seria melhor até para ela".

Segundo a jornalista, o pai do menino Henry Borel já tinha apontado essa questão que era uma contradição nos depoimentos prestados à polícia por Jairinho e Monique. Segundo a defesa do engenheiro Leniel Borel, ao chegar ao hospital Barra D'Or, onde Henry deu entrada já sem vida, o pai do menino ouviu de Monique que o vereador já estava ao lado da criança quando chegou ao quarto do casal e encontrou Henry no chão.

Ela está presa desde o dia 8 de abril e é investigada junto com o vereador Jorge Souza Santos, o dr Jairinho pela morte do menino. Diagnosticada ontem com covid-19, ela foi encaminhada ao Hospital Penal Hamilton Agostinho, no complexo de Gericinó, em Bangu.

