Moraes arquiva notícia-crime de Nikolas Ferreira contra Dino

Sputnik Brasil - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou nesta sexta-feira (13) a notícia-crime feita pelo deputado Nikolas Ferreira (PP) contra Flávio Dino (PSB), ministro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ferreira alegou no documento a necessidade de se investigar a "a responsabilização do ministro por omissão intencional", que resultou nas cenas de violência que foram vistas no dia 8 de janeiro, em Brasília, durante a invasão às sedes dos três poderes.

Protocolei uma notícia crime ao ministro Alexandre de Moraes sugerindo que seja analisado a responsabilização do ministro da justiça, Flávio Dino, por omissão intencional nos atos de 08/01. Inclusive, se for o caso, decretando sua prisão preventiva. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) January 11, 2023

Segundo Moraes, o pedido foi arquivado por conta da "ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal".

O deputado de oposição pedia a prisão de Flávio Dino nos mesmos moldes da decisão que tem como alvo Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Anderson Torres teve ordem de prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes por omissão no episódio dos atos golpistas do último domingo (8).

Nikolas Ferreira alega que "há fortes evidências de que o ministro [Flávio Dino] havia sido informado dos acontecimentos, inclusive por parte da agência de inteligência brasileira".

Ele se juntou a outros parlamentares considerados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o senador Marcos do Val (Podemos), que defendem que o governo do Distrito Federal "foi induzido ao erro" a respeito da situação em Brasília no último domingo (8).

Na avaliação deles, o Ministério da Justiça e Segurança Pública não se preparou para o "pior cenário" na capital federal, embora não seja atribuição da pasta entrar em contato com o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal.

Hoje (13), Nikolas Ferreira teve novamente uma de suas contas nas redes sociais "derrubada".

"Vão me calar injustamente... Podem me prender injustamente, podem me cassar injustamente, mas eu sei que, como cristão, isso não é novidade nenhuma", desabafou o parlamentar.

