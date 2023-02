Moraes prorroga investigações sobre atos terroristas de 8 de janeiro por mais 60 dias

Entre os alvos do inquérito estão o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e o ex-secretário Anderson Torres edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal e prorrogou por 60 dias o inquérito que investiga a suposta omissão de autoridades, como o governador Ibaneis Rocha (MDB) e o ex-secretário Anderson Torres, nos atos terroristas do dia 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

No pedido em que pede a extensão do prazo, o delegado da PF Raphael Soares Astini delegado ressaltou que sete operações estão pendentes, “sem prejuízo de outras que venham a ser determinadas”, como a análise dos materiais apreendidos.

“Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, com a realização das diligências ainda pendentes, há necessidade de prorrogação do presente inquérito”, disse Moraes em resposta ao pedido da PF, de acordo com o UOL.

