Moraes cobra Exército por visitas irregulares a Braga Netto

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou explicações ao Exército sobre irregularidades registradas em visitas ao ex-ministro Walter Braga Netto enquanto ele cumpre pena no Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pelo portal UOL.

Segundo a reportagem, Moraes questiona a entrada, sem autorização, de um general da reserva e também a realização de visitas fora dos dias permitidos. Braga Netto está preso na 1ª Divisão do Exército após ter sido condenado a 26 anos de prisão por envolvimento em uma trama golpista.

De acordo com relatório analisado pelo ministro, entre os dias 7 e 14 de março foram identificadas inconsistências no controle de acesso ao militar. O documento aponta a ocorrência de ao menos uma visita não autorizada, além de encontros realizados em dias não previstos pelas normas da unidade militar.

O caso mais relevante envolve a visita do general de brigada da reserva Sérgio Borges Medeiros da Silva, registrada no dia 9 de março. Conforme o relatório, ele não possuía autorização para visitar o ex-ministro. As regras da 1ª Divisão do Exército determinam que visitas a presos ocorram apenas às terças-feiras, quintas-feiras e domingos.

Ainda segundo o levantamento, as demais visitas registradas no período foram feitas por familiares, mas algumas ocorreram em dias não previstos pelo regulamento interno.

Outro ponto destacado por Moraes foi a realização de assistência religiosa sem autorização judicial. Diante das irregularidades, o ministro determinou que o Exército apresente esclarecimentos sobre as “inconsistências identificadas” no controle das visitas ao ex-ministro.