Moraes concede liberdade provisória para mais 130 presos por atos terroristas de 8 de janeiro

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedeu, nesta segunda-feira (13), liberdade provisória a mais 130 pessoas denunciadas pelos atos terrorista do dia 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita invadiram e depredaram as sedes do Três Poderes, em Brasília. A liberdade provisória foi concedida mediante o uso de medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica e a obrigação de voltar para casa à noite

Segundo o jornal O Globo, “Moraes considerou que eles já foram denunciados e não representam mais risco processual ou à sociedade neste momento, podendo responder ao processo em liberdade. A Procuradoria-Geral da República (PGR) havia dado parecer favorável à soltura”.

Até o momento, 919 pessoas foram denunciadas pela PGR e outras 392 permanecem presas, sendo 310 homens e 82 mulheres.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.