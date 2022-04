Moraes dá prazo de 10 dias para que diretor-geral da PF explique mudanças em áreas estratégicas da corporação

Determinação do ministro do STF foi dada nesta segunda-feira (4) no âmbito do inquérito que apura se Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na PF edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu um prazo de dez dias para que o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Márcio Nunes, se manifeste sobre as trocas feitas em diretorias estratégicas da corporação desde que assumiu o cargo em fevereiro deste ano.

De acordo com a coluna do jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo, a determinação judicial foi dada nesta segunda-feira (4) no âmbito do inquérito que apura se Jair Bolsonaro (PL) tentou interferir politicamente na PF.

O relatório final da investigação sobre o caso foi apresentado na semana passada e isenta Bolsonaro de ter incorrido em algum crime ao afirmar que ele atuou ‘conforme a praxe administrativa’. O procurador-geral da República, Augusto Aras, ainda não se manifestou sobre o caso.

A ordem de Moraes atendeu uma representação do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) visando impedir que o novo diretor-geral da PF mudasse os delegados responsáveis pelas áreas consideradas estratégicas da corporação. “O ministro quer ouvir o chefe da PF antes de bater o martelo”, ressalta a reportagem. Márcio Nunes é o quinto delegado a assumir a diretoria-geral da PF no atual governo.

