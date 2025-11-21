Moraes determina prisão de Ramagem

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a prisão do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).

A medida foi tomada após o site PlatôBR divulgar que Ramagem está em Miami, nos Estados Unidos. Mais cedo, ele foi filmado pela equipe do site enquanto entrava em um condomínio da cidade norte-americana.

O parlamentar teria viajado de avião para Boa Vista, de onde partiu de carro, em uma viagem clandestina em direção à fronteira, e seguiu para outro país.

Na quarta-feira (19), o PSOL pediu ao STF e à PF a prisão de Ramagem. Ele foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão pelos crimes de: organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

A decisão do STF determinou que ele não poderia deixar o país e que deveria entregar o passaporte, algo que foi ignorado pela liderança da extrema-direita.