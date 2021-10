Moraes determina que direção de presídio esclareça real estado de saúde de Roberto Jefferson

Ministro do STF Alexandre de Moraes pede que as informações sobre o estado de saúde do ex-deputado sejam prestadas em até 24 horas edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que o diretor do presídio em que o ex-deputado e presidente licenciado do PTB, Roberto Jefferson, se encontra preso, se posicione sobre o estado de saúde do ex-parlamentar em um prazo máximo de 24 horas.

“Oficie-se ao diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o requerente para que adote, imediatamente, as providências necessárias para que o hospital penitenciário ateste o estado de saúde de Roberto Jefferson, com remessa de todas as informações pertinentes diretamente a esta Corte, no prazo máximo de 24 horas, diz o despacho assinado pelo ministro, de acordo com o site O Antagonista. A decisão se deu após uma manifestação apresentada pela defesa de Roberto Jefferson.

Neste final de semana, os advogados pediram que Jefferson fosse transferido do hospital do presídio de Bangu 8 para uma unidade de saúde privada alegando que ele corre “grave risco de vida”. O ex-parlamentar apresenta uma infecção renal e já teve quatro tumores cancerígenos. Roberto Jefferson foi preso em agosto deste ano, por meio de uma ordem de prisão expedida por Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito que apura a realização de atos antidemocráticos e contra as instituições.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE