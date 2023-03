Moraes determina soltura de mais 80 bolsonaristas presos pelos atos golpistas do 8/1

Apoie o 247

ICL

247 - Nesta sexta-feira (10), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liberdade a mais 80 homens que foram denunciados por participação nos atos golpistas do 8/1, que culminaram na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Moraes, no entanto, impôs medidas cautelares como o recolhimento domiciliar durante o período noturno e finais de semana, além do uso de tornozeleira eletrônica.

Depois da determinação desta sexta-feira, um total de 522 pessoas continuam presas: 440 homens e 82 mulheres. 2.151 foram presos em flagrante no dia seguinte aos atos terroristas.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) já apresentou denúncia contra 919 indivíduos por incitação pública ao crime e associação criminosa após os ataques ocorridos na capital federal. Dentre eles, 219 enfrentarão acusações mais graves, tais como dano qualificado, abolição violenta do estado de direito e golpe de estado.

Veja quais são as medidas cautelares:

– Proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante tornozeleira eletrônica;

– Obrigação de apresentar-se perante ao juízo da Execução da comarca de origem, no prazo de 24 horas, e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;

– Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de entregar seus passaportes no prazo de cinco dias;

– Cancelamento de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil;

– Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da pessoa investigada, bem como certificados CAC;

– Proibição de utilização de redes sociais;

– Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.