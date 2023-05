Moraes determinou apreensão de passaporte e armas de Bolsonaro além do celular

Apoie o 247

247 — O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou a busca e apreensão do passaporte e das armas do ex-presidente Jair Bolsonaro, além do seu celular, como parte de uma operação que investiga possíveis fraudes em cartões de vacinação. Ele autorizou que fossem apreendidas “armas, munições, computadores, passaporte, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos”.

A polícia federal suspeita que certificados de vacinação foram adulterados para permitir a entrada nos Estados Unidos no final do ano passado. Bolsonaro negou a acusação e afirmou que nunca tomou a vacina, enquanto sua esposa teria recebido a vacina da Janssen em 2021.

Bolsonaro afirmou que apenas sua esposa e sua filha Laura, de 12 anos, foram vacinadas. Ele ainda informou que só deve prestar depoimento após ter acesso completo ao processo sobre a suposta fraude de dados sobre vacinação contra a Covid-19.

