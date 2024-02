Moraes deverá levantar o sigilo do vídeo da reunião ministerial golpista de Bolsonaro

Segundo a Polícia Federal, o vídeo "revela o arranjo de dinâmica golpista, no âmbito da alta cúpula do governo" edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu levantar o sigilo da íntegra do vídeo da reunião realizada em 5 de julho de 2022, informa o jornal O Globo. Este encontro, protagonizado por Jair Bolsonaro (PL) e seus ministros, foi palco de discussões que agora ganham destaque pela sua potencial implicação em uma "dinâmica golpista".

Moraes não apenas decidiu levantar o sigilo do vídeo, mas também ordenou a sua divulgação ampla no site oficial do STF. Parte da transcrição dessa reunião foi utilizada como embasamento para a operação desta quinta-feira (8) da Polícia Federal, que teve como alvo uma suposta organização criminosa envolvida em planos de golpe de Estado. >>> Vídeo prova ação golpista de Bolsonaro: "se reagir depois, vai ter um caos"

continua após o anúncio

A análise do material pela Polícia Federal revelou aspectos preocupantes. De acordo com as autoridades, o vídeo "revela o arranjo de dinâmica golpista, no âmbito da alta cúpula do governo". Em imagens que circularam por diversos meios de comunicação, é possível observar Jair Bolsonaro visivelmente alterado, proferindo ataques diretos ao seu então adversário político, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem chega a se referir como “satanás”. Além disso, Bolsonao não poupa críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, destacando-se os nomes de Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, entre outros.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: