Moraes estabelece prazo para depoimento de Torres no caso das blitze no Nordeste

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu nesta quarta-feira (3) que o ex-ministro da Justiça Anderson Torres deve prestar depoimento para a Polícia Federal (PF) sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no segundo turno das eleições de 2022.

A última corporação, sob o guarda-chuva de Torres, teria feito blitze em estados e cidades onde o presidente Lula (PT) tinha mais vantagem sobre Jair Bolsonaro, considerando pesquisas eleitorais e votos do primeiro turno.

De acordo com a decisão de Moraes, a oitiva deverá ser feita até o dia 8 de maio, “em horário a ser definido pela autoridade policial”. Torres prestará depoimento na condição de declarante, uma vez que ele ainda não é investigado.

Um primeiro depoimento chegou a ser marcado para que Torres explicasse o caso, mas foi cancelado por causa, segundo sua defesa, de um suposto “estado de saúde delicado”. No entanto, laudo médico recente aponta que Torres tem plenas condições de prestar o depoimento.

Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, ocorreram, no dia da eleição, temos 76 [operações] no Norte; 324 no Nordeste; 7 no Sudeste; 65 no Sul; Centro-Oeste, com 152. A ação, segundo ele, foi "atípica".

