Moraes impõe nova multa a Silveira por não usar tornozeleira eletrônica

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aplicou nesta quinta-feira (19) uma nova multa ao deputado Daniel Silveira, por descumprir a decisão de usar tornozeleira eletrônica. Com esta nova multa, no valor de R$ 105 mil, referente a um período de sete dias sem uso do equipamento, o valor total das multas anteriores pelo descumprimento dessa e de outras medidas cautelares já chega a R$ 645 mil.

Em 20 de abril, a Corte condenou o deputado a oito anos e nove meses mais multa em razão de ameaças e incitação à violência contra ministros do tribunal. No dia seguinte, Bolsonaro perdoou Silveira, mas o caso ainda não teve um desfecho no STF. Silveira entende que não precisa usar mais o equipamento, mas Moraes pensa de forma diferente.

Nessa quarta-feira (18), o ministro Alexandre de Moraes recebeu a advogada de Daniel Silveira (PTB-RJ). Mariane Andréia Cardoso dos Santos. No encontro, a advogada reiterou o pedido para que o ministro reconsidere multas, medidas restritivas e penas impostas ao parlamentar. A advogada defendeu que o indulto presidencial concedido ao congressista por Jair Bolsonaro (PL) extingue a pena de Silveira e qualquer medida relacionada à condenação dele.

