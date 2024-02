Moraes levanta o sigilo e torna público o vídeo da reunião ministerial golpista de Bolsonaro

O link para o vídeo completo foi divulgado no site do STF edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu levantar o sigilo da íntegra do vídeo da reunião realizada em 5 de julho de 2022. Este encontro, protagonizado por Jair Bolsonaro (PL) e seus ministros, foi palco de discussões que agora ganham destaque pela sua potencial implicação em uma "dinâmica golpista".

O link para o vídeo completo foi divulgado no site do STF: "diante de inúmeras publicações jornalísticas com a divulgação parcial e editada de trechos da reunião ocorrida em 05/07/2022 entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus ministros, que faz parte das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (PET 12.100), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tornou pública a íntegra do vídeo. Confira aqui o despacho que torna público o vídeo. Acesse o vídeo da reunião (clique aqui para baixar o arquivo ou aqui)".

